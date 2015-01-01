نجل أحد شهداء القوات المسلحة: "الشهادة لينا أمنية بنتسابق عليها"

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قال ملازم أول يوسف جمال مهنى، نجل الشهيد عقيد طيار جمال مهنى، إنه نجل بطل من أبطال القوات المسلحة، مشيرًا اإلى أن والده كان قدوته، وعندما علم أنه استشهد زاد بداخله شعور الفخر والاعتزاز، وصمم على الالتحاق بكلية الشرطة.



وأشار "مهنى"، خلال حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة، إلى أن الشرطة والجيش هدفهم واحد، وهو أن يكونوا حصن لمصر، لافتًا إلى أن شقيقه التحق بكلية الشرطة حتى يكون هو وشقيقه امتداد لمسيرة والدهما الشهيد.



وأضاف، "الشهادة لينا أمنية كلنا بنتسابق ليها، ونقسم بالله أن أبدا مش هيكون عايش في مصر لا خاين ولا خسيس ولا جبان طول ما فينا حياة".



حيث يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي وعدد من مسئولي الدولة حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة.

