مصرع "عامل فراشة" أثناء تعليقه الزينة بأحد الأفراح بنجع حمادي



وتلقى مدير أمن قنا، اللواء مجدي القاضي، إخطارا بمصرع مراد جاد الرب، 30 عاما، عامل فراشة إثر سقوطه من علو، أثناء تعليقه الزينات والأنوار الخاصة بالفراشة، بعد ان اختلت قدمه من على السلم، ليلقى حتفه على الفور.



وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.



لقي عامل فراشة، مصرعه منذ قليل، في قرية بهجورة بنجع حمادي، شمال محافظة قنا، إثر سقوطه أثناء تعليقه الزينات، الخاصة بإحدى ليال الزفاف.