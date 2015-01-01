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برشلونة يرفض صفقة مميزة

السبت 20/يوليه/2019 - 11:44 ص
برشلونة يرفض صفقة مميزة
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أوضحت تقارير صحفية إسبانية أن مدافع فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، عرض نفسه على نادي برشلونة، في الصيف الجاري.

برشلونة يبحث عن ضم ظهير أيسر في الصيف الجاري، ليساعد جوردي ألبا في الموسم المقبل.

وأشارت صحيفة سبورت الإسبانية إلى أن داني روز، الظهير الأيسر لتوتنهام، عرض على برشلونة ضمه، بعد اقتراب رحيله عن السبيرز.

وشددت الصحيفة الإسبانية على أن برشلونة درس الأمر جيدًا وقرر عدم التوقيع مع روز، لأن أمر غير منطقي من الناحية الاقتصادية.

وأكدت سبورت أن برشلونة معجب بداني ولكن النادي يرى أن هناك خيارات أفضل في الجبهة اليسرى، من الناحية الفنية.

وأكملت الصحيفة الإسبانية أن توتنهام يريد الحصول على أكثر من 20 مليون يورو، نظير بيع داني.

وارتبط المدافع صاحب الـ29 عامًا بالانتقال إلى صفوف ليفربول وشالكة ومانشستر يونايتد.

داني روز كان قد اعترف بعد نهائي دوري أبطال أوروبا، أنه يمكن أن يرحل عن السبيرز في الصيف الجاري.

على مدار الموسم الماضي، لم يشارك داني روز بصورة مستمرة مع بوتشيتينو مع تفضيل المدرب الأرجنتيني مشاركة بين ديفيز في أغلب فترات الموسم.

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