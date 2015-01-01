بلاغ يطالب بمحاكمة "دراجي" طبقا لقانون الإرهاب وترحيله

قدم أيمن محفوظ المحامي بلاغا للنائب العام يطالب فيه بمحاكمه دراجي طبقا لقانون الإرهاب وترحيله ومنعه من دخول مصر.





وأوضح مقدم البلاغ أنه حينما قام مذيع بين سبورت الجزائري حفيظ دراجي بزيارة منزل عائلة محمد أبو تريكة ونشر تلك الزيارة على كافة وسائل الميديا ومحاولة كسب تعاطف مع الفكر الإرهابي والترويج لتلك العائلة وبالطبع يعد ذلك ترويج للأفكار الجماعة الإرهابية ورمزها الرياضي محمد أبوتريكة وهذا أثناء انعقاد المحفل الأفريقي للأمم أفريقيا لكرة القدم.





واستطرد محفوظ قائلا واستغلال زياره منزل تريكه والترويج لها بهذا الشكل يكن الهدف من ذلك ليست الزياره بقدر اثاره الفتنه في مصر وافساد علاقتنا بالجزائر وافساد العلاقات الدوليه بين البلدين الشقيقين وتدخل سافر في الشان الداخلي المصري ويكون بتغليب منطق الجماعه الارهابيه علي اراده الشعب المصري وتحدي غير منطقي للقضاء المصري الذي قضي بان ابو تريكه المتاعطف مع الفكر الاخواني مدرج علي قوائم الارهابين و ان اقامه تريكه مع دراجي بقطر التي تكن العداء للمصر في حد ذاته خيانه لاوطانهم وبالطبع ان الفكر الاخواني الضال لايعترف بحب الاوطان





واضاف محفوظ قائلا ان الترويج للارهابين وكسب التعاطف معهم مؤثم طبقا لنصوص المواد ٤و٦ و٢٨و٢٩ من قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015 والتي تنص تلك المواد علي جواز تطبيق القانون علي الاحنبي المقيم بمصر وبالعقاب علي التحريض علي الجرائم الارهابيه بذات العقوبه للجريمه الكامله سواء بشكل مباشر اوغير مباشر واستخدام موقعا علي مواقع التواصل للترويج للجرائم والافكار الارهابيه او الارهابين وايضا طبقا للقوانين الفيفاو كافه الاتحادات القاريه او المحليه توصي دوما بعدم ادراج الرياضه بالسياسه.



