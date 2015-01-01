ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

لفتة إنسانية من الرئيس السيسي مع والدة الشهيد عمر القاضي

السبت 20/يوليه/2019 - 11:44 ص
لفتة إنسانية من الرئيس السيسي مع والدة الشهيد عمر القاضي
الرئيس ووالدة الشهيد
Advertisements
طباعة
هدى عبدالرازق
 
Advertisements
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة، والدة الشهيد عمر القاضي شهيد كمين 14 بشمال سيناء، والذي استشهد فجر أول أيام عيد الفطر.

وفي لفتة طيبة من الرئيس السيسي قبل رأس والدة الشهيد أثناء حديث جانبي بينهم.

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي وعدد من مسئولي الدولة حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائي كأس الأمم الأفريقية
الجزائر
1
x
21:00
0
السنغال