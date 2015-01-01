لفتة إنسانية من الرئيس السيسي مع والدة الشهيد عمر القاضي

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة، والدة الشهيد عمر القاضي شهيد كمين 14 بشمال سيناء، والذي استشهد فجر أول أيام عيد الفطر.



وفي لفتة طيبة من الرئيس السيسي قبل رأس والدة الشهيد أثناء حديث جانبي بينهم.



ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي وعدد من مسئولي الدولة حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة.

