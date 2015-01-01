مصرع طفلين وإصابة والدتهما لتناولهم بطيخ فاسد بالشرقية

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لقي طفلين، شقيقان، مصرعهما بقرية "سنهوا" بالشرقية، فيما أصيبت والدتهما بحالة تسمم إثر تناولهم بطيخ فاسد.



كان اللواء جرير مصطفي، مدير أمن الشرقية، تلقي إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من مركز شرطة منيا القمح بوفاة كل من "ياسين أ م" 5 سنوات، وشقيقه " محمد" 3 سنوات، وإصابة والدتهما" شيرين ل ز"40 سنة أثر تناولهم بطيخ فاسد، وإصابتهم بسخونية شديدة.



تم نقل الأم إلى مستشفى الزقازيق الجامعي لمحاولة إسعافها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.