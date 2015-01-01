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محمد محمود يخضع لبرنامج تأهيلي في التتش

السبت 20/يوليه/2019 - 11:37 ص
محمد محمود يخضع لبرنامج تأهيلي في التتش
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علي نبوي ومحمد الصو
 
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يخضع محمد محمود لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لبرنامج تأهيلي في ملعب التتش؛ تمهيدا لعودته من جديد للمشاركة في المران الجماعي بعد خضوعه لجراحة الرباط الصليبي في ألمانيا.


وأكد الجهاز الفني أن حالة محمد محمود مطمئنة إلى حد كبي، وهو في تحسن مستمر وسيكون جاهزا للمشاركة في المران الجماعي عقب الانتهاء من البرنامج التأهيلي الذي بدأه أمس في ملعب التتش.


ووفقا للتقدير المبدئي يحتاج اللاعب لفترة تأهيل تتراوح ما بين شهر إلى شهر ونصف قبل الانتظام في المران الجماعي وتجهيزه للمرحلة المقبلة.

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