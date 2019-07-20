أرسنال يقترب من خطف نجم ريال مدريد

شدد دهارمش شيث، الصحفي بشبكة سكاي سبورتس البريطانية أن نادي أرسنال الإنجليزي واثق من الحصول على خدمات، كيران تيرني وداني سيبايوس.





أرسنال تقدم بعرضين إلى سلتيك من أجل الحصول على خدمات ولكن تم رفض العرضين، الأول مقابل 15 مليون جنيه إسترليني، والثاني مقابل 25 مليون جنيه إسترليني.





في المقابل بات سيبايوس، قريبًا من الانضمام إلى صفوف أرسنال، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة من ريال مدريد.





وقال شيث في تصريحات أبرزتها شبكة سكاي سبورتس البريطانية: أرسنال واثق من ضم تيرني وسيبايوس في الصيف الجاري.





وأضاف: تيرني سوف ينتقل إلى أرسنال بشكل نهائي في حالة الوصول إلى اتفاق بشأن التفاصيل المادية للصفقة.





وأكمل: سيبايوس سينتقل إلى أرسنال على سبيل الإعارة، لأنه يرى أن مستقبله على المدى الطويل سيكون في ريال مدريد، ولكن يحتاج إلى الحصول على فرصة اللعب بشكل أكبر، لإقناع زيدان.



