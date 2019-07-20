الموسم السابع سيكون الأخير لمسلسل Agents Of S.H.I.E.L.D.
السبت 20/يوليه/2019 - 10:46 ص
أحمد جمال أحمد
Advertisements
Advertisements
Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسلات مزيكا فن سينما دراما خبار الفن بث مباشر الفجر الفني البث المباشر للمسلسلات أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم live stream HD drama 2018
- روزاريو داوسون تتراجع عن الظهور في مسلسل The Punisher
- روبرت داوني جونيور يحتفل بمرور 10 سنوات على طرح أول فيلم لـ Iron Man
- قريبا.. بطلة مسلمة تنضم لشخصيات Marvel الخارقة
- بري لارسون تظهر باللقطات الأولى من فيلمها المنتظر Captain Marvel
- سكارليت جوهانسن توقع عقد فيلم "Black Widow" بـ 15 مليون دولار
- رسميا .. Marvel تنهي تعاقدها مع روبيرت داوني جونيور
- فيلم "Avengers : End Game" سيكون الأطول في تاريخ أفلام الكوميكس
- ديفيد هاربور ينضم لأبطال فيلم "Black Widow"
- شركة "marvel" تعلن عن إنتاج مسلسل لشخصية "Hawkeye"
- بدء العمل رسميا على الجزء الرابع من أفلام "THOR"