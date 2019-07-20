الموسم السابع سيكون الأخير لمسلسل Agents Of S.H.I.E.L.D.

أعلنت شبكة التليفزيون الأمريكية ABC عن أن الموسم السابع الذي من المقرر عرضه قريبا من مسلسل Agents Of S.H.I.E.L.D.، سيكون الأخير من هذا العمل الدرامي المميز.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل، فإن ABC توصلت لإتفاق مع استديوهات MARVEL على أن يكون الموسم السابع من المسلسل هو الأخير، وفقا لخطة MARVEL لأفلام الأبطال الخارقون القادمة.

ويعتبر مسلسل Agents Of S.H.I.E.L.D عمل مكمل لأبطال MARVEL في أفلام مثل IRON MAN و AVENGERS.