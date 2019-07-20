حكايات اليوم.. اغتيال مؤسس الأردن.. ووقوع مجزرة الشجاعية

شهد العالم عدة أحداث في مثل ذلك اليوم، 20 يوليو، كان لها دورًا في التاريخ العربي والعالمي الأمر الذي يستدعي استذكارها عندما يأتي ذكراها، نظرًا لأهميتها التي أثرت في التاريخ القديم والمعاصر.

ومن أبرز الأحداث التي وقعت في 20 يوليو، اغتيال مؤسس المملكة الأردنية الهاشمية عبد الله الأول، فضلًا عن وقوع مجزرة الشجاعية.

اغتيال ملك الأردن

في مثل هذا اليوم عام 1951، اغتيل ملك الأردن عبد الله الأول وهو في طريقه إلى صلاة الجمعة في المسجد الأقصى بالقدس.

وعبد الله الأول بن حسين بن علي الهاشمي هو ملك ومؤسس المملكة الأردنية الهاشمية بعد الثورة العربية الكبرى التي قادها والده ضد الدولة العثمانية. ولد عام 1882 في مكة المكرمة.

قدم إلى الشام لمحاربة الفرنسين في سوريا الذين طردوا أخاه فيصل ولكنه أوقف من قبل المملكة المتحدة في منطقة فلسطين. وصل إلى معان عام 1920 حيث لقي ترحابا من أهالي شرق الأردن و نشر جنده و قام بتأسيس إمارة شرق الأردن عام 1921، وتشكّلت الحكومة المركزية الأولى في البلاد في 11 أبريل 1921 برئاسة رشيد طليع.

"شمعون" يزور الأردن

و20 يوليو 1994، قام وزير خارجية إسرائيل شمعون بيريز بزيارة إلى الأردن، وهي أرفع زيارة يقوم بها مسؤول إسرائيلي إلى الأردن.

مجزرة الشجاعية

ووقع في مثل هذا اليوم عام 2014 مجزرة الشجاعية التي ارتكبها سلاح المدفعية الإسرائيلي في الحرب على غزة، ووقع فيها أكثر من 70 قتيلًا.

مجزرة الشجاعية هي مجزرة ارتكبتها مدفعية الجيش الإسرائيلي صباح يوم الأحد 20 يوليو 2014 خلال الحرب على غزة في حي الشجاعية وراح ضحيتها أكثر من 74 قتيلًا في أعنف هجوم إسرائيلي منذ سنوات، ومن بين الضحايا 17 طفلاً و14 امرأة وأربعة مسنين، ومئات الجرحى من المدنيين، وحسب وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعلون فإن تكثفت الهجمات في الشجاعية جاء من أجل إنقاذ عدد من الجنود المصابين.

من بين القتلى أسامة الحية ابن القيادي في حركة حماس خليل الحية وزوجة أسامة وطفليه خليل وأمامة، بالإضافة إلى المسعف فؤاد جابر والصحفي خالد حامد نتيجة استهدف القصف طواقم المسعفين والصحفيين، وقد حصلت وكالة رويترز للأنباء على مقطع فيديو من أحد السكان يظهر أن نحو 12 جثة مشوهة بينها ثلاث جثث لأطفال ملقاة في الشوارع.

ميلاد سهير القلماوي

وسهير القلماوي ولدت في 20 يوليو 1911، وكانت علامة أدبية وسياسية بارزة مصرية وهي من شكلت الكتابة والثقافة العربية من خلال كتابتها والحركة النسوية والمناصرة، وكانت من السيدات الأوليات اللواتي ارتدن جامعة القاهرة.

وفي عام 1941 أصبحت أول امرأة مصرية حصلت على الماجستير والدكتوراه في الآداب لأعمالها في الأدب العربي، بعد التخرج، عينتها الجامعة كأول مُحاضِرة تشغل هذا المنصب، كانت أيضاً من أوائل السيدات اللائي شغلن منصب الرؤساء من ضمن ذلك رئيسة قسم اللغة العربية في جامعة القاهرة ورئيسة الاتحاد النسوي المصري ورئيسة رابطة خريجات جامعة المرأة العربية.

ميلاد إبراهيم العرابي

والفريق إبراهيم عبد الغفور العرابي من مواليد 20 مايو 1931، وهو رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية في بداية عهد الرئيس السابق محمد حسني مبارك لعدة سنوات حتى سنة 1987، شغل قبلها منصب رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ومن قبلها منصب قائد الجيش الثاني الميداني، وهو أحد أعضاء تنظيم الضباط الأحرار المصريين التي قامت بما عرف بثورة يوليو 1952، والتي أدت إلى تنازل الملك فاروق عن العرش لولده الملك أحمد فؤاد الثاني، إلى أن أعلن عن قيام الجمهورية عام 1953.

بدأ حياته العسكرية في نهاية فترة الأربعينيات وعاصر كافة الحروب العربية الإسرائيلية، و كافة التقلبات السياسية التي مرت بها مصر منذ حرب 1956 وحتي حرب 1973 التي كان أحد قادتها البارزين. اشتهر بالإنضباط الشديد والصرامة.