باكستان ترفض الاتهامات بشأن الحوادث الإرهابية الأخيرة في أفغانستان
السبت 20/يوليه/2019 - 10:08 ص
مـحــمد حســــــــــين
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رفضت باكستان اتهامات أفغانستان ضدها في أعقاب الهجمات الإرهابية الأخيرة التي أودت بحياة عشرات الأشخاص في البلد الذي مزقته الحرب.
,قال المتحدث باسم وزارة الخارجية، محمد فيصل، إن باكستان تدين جميع أعمال الإرهاب في أفغانستان وتأمل في أن يواصل الجانبان العمل بشكل بناء من أجل سلام دائم في الدولة التي مزقتها الحرب وفي المنطقة.
وكتب "فيصل"، في تغريدة له على موقع "تويتر": "باكستان ترفض الاتهامات التي لا أساس لها بشأن الحوادث الإرهابية الأخيرة في أفغانستان".
تتهم أفغانستان وباكستان بعضها البعض بشكل روتيني بالفشل في محاربة المتطرفين على طول الحدود الطويلة التي يسهل اختراقها.
هزت سلسلة من الهجمات أفغانستان مؤخرًا. قُتل ما لا يقل عن ثمانية أشخاص يوم الجمعة عندما انفجرت قنبلة بالقرب من إحدى الجامعات الكبرى في كابول بينما كان الطلاب ينتظرون إجراء اختبار.
#Pakistan rejects baseless accusations concerning recent terrorist incidents in #Afghanistan— Dr Mohammad Faisal (@ForeignOfficePk) July 19, 2019
The public blame-game is contrary to the spirit of the understanding between leadership of the two countries to address issues through close coordination amongt relevant agencies.
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