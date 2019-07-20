وصفات طبيعية لترطيب البشرة في الصيف

إليكِ بعضُ الوصفاتِ الطَّبيعيّة التّي تعملُ على ترطيب البشرة الجافة وإعادة النّضارةِ لها، نذكر منها ما يأتي:





قناع الأفوكادو والبيض





المُكوِّنات:

ثمرةُ أفوكادو

بيضة

ملعقة صغيرة زيت جوز الهند.





الطّريقة:

تُخلطُ المُكوِّنات جيّداً للحصولِ على عجينةٍ كريميّةٍ، وتُدهنُ على الوجهِ وتُتركُ لمدّةِ 25 دقيقة، ثمَّ يُغسلُ الوجهُ بالماءِ السَّاخن.





قناع الحليب وزيت اللّوز





المُكوِّنات:





ملعقة كبيرة حليب سريع الذّوبان

1/2 ملعقة من زيت اللّوز

1/2 ملعقة لوزٍ مطحون





الطّريقة:





تُخلطُ المُكوِّنات جيّداً للحصولِ على عجينة. تُنظَّف البشرةُ جيّداً وتُدهنُ الوصفةُ على الوجهِ والرَّقبةِ باستخدام فرشاةٍ ناعمةٍ وتُتركُ لمدّةِ 15 دقيقة.





قناع اللبن والخميرة





المكونات:

ملعقة من الدقيق.

ملعقة من الحليب.

ملعقة من عصير الليمون.





الطريقة:

اخلطي المكونات سوياً، ثم ضعي الخليط على بشرتك، اتركيه لمدة ثلث ساعة أو حتى يجف على بشرت، اغسلي وجهك بالماء الفاتر، وستحصلين على بشرة نضرة ومشرقة في الحال. يمكنك استخدام هذا الماسك على الأماكن الغامقة في جسمك لتفتيحها.