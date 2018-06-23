ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

انفجار لغم أرضي زرعته مليشيا الحوثي في الدريهمي بالحديدة

السبت 20/يوليه/2019 - 10:20 ص
انفجار لغم أرضي زرعته مليشيا الحوثي في الدريهمي بالحديدة
انفجار لغم أرضي
Advertisements
طباعة
وكالات
 
Advertisements

أصيبت بطفلة بجروح بالغة إثر تعرضها مساء أمس الجمعة لانفجار لغم أرضي زرعته مليشيا الحوثي الانقلابية في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة غرب البلاد.

 

وقالت مصادر، إن الطفلة سميرة عبدالله البالغة من العمر 9 سنوات تعرضت لانفجار لغم أرضي زرعته مليشيا الحوثي في الدريهمي جنوب الحديدة.

 

وأكدت المصادر أن انفجار اللغم أسفر عن جروح بالغة تعرضت لها الطفلة سميرة تم نقلها على اثرها إلى أقرب مستشفى بالدريهمي.

Advertisements
المزيد عن: مليشيا الحوثي انفجار لغم أرضي الدريهمي الحديدة
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائي كأس الأمم الأفريقية
الجزائر
1
x
21:00
0
السنغال