انفجار لغم أرضي زرعته مليشيا الحوثي في الدريهمي بالحديدة
السبت 20/يوليه/2019 - 10:20 ص
وكالات
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أصيبت بطفلة بجروح بالغة إثر تعرضها مساء أمس الجمعة لانفجار لغم أرضي زرعته مليشيا الحوثي الانقلابية في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة غرب البلاد.
وقالت مصادر، إن الطفلة سميرة عبدالله البالغة
من العمر 9 سنوات تعرضت لانفجار لغم أرضي زرعته مليشيا الحوثي في الدريهمي جنوب الحديدة.
وأكدت المصادر أن انفجار اللغم أسفر عن جروح بالغة تعرضت لها الطفلة سميرة تم نقلها على اثرها إلى أقرب مستشفى بالدريهمي.
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