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خادم الحرمين وولي العهد يهنئان ملك بلجيكا بمناسبة اليوم الوطني لبلاده

السبت 20/يوليه/2019 - 10:19 ص
خادم الحرمين وولي العهد يهنئان ملك بلجيكا بمناسبة اليوم الوطني لبلاده
صورة أرشيفية
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الفجر السعودي
 
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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية تهنئة لجلالة الملك فيليب ملك مملكة بلجيكا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب مملكة بلجيكا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

من جهة أخرى بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لجلالة الملك فيليب ملك مملكة بلجيكا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لجلالته، راجيًا لحكومة وشعب مملكة بلجيكا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
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