عين .. بلماضي صانع فرحة محاربو الصحراء

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نجح بلماضي المدير الفني للجزائر في التتويج بالبطولة العاشرة له في تاريخه كمدير فني والثانية لمنتخب الجزائر بالفوز على السنغال بهدف نظيف في المباراة النهائية لأمم أفريقيا التي جرت بينهما على استاد القاهرة.





وأصبح جمال بلماضي المدرب الجزائري الثاني الذي يتوج بكأس أمم إفريقيا بعد المدرب عبد الحميد كرمالي، والمدرب الوطني رقم 11 باللقب القاري في التاريخ ، حيث سبقه 10 مدربين وطنيين هم:- مراد فهمي (مصر) 1957 وتشارلز جيامفي (غانا) 1963، 1965، 1982 وبيابزولو (الكونغو) 1972 وفريد أوساد دويدو (غانا) 1978 وعبد الحميد كرمالي (الجزائر) 1990 وماتريال (كوت ديفوار) 1992 وكليف باركر (جنوب إفريقيا) 1996 ومحمود الجوهري (مصر) 1998 وحسن شحاتة (مصر) 2006، 2008، 2010 وستيفن كيشي (نيجيريا) 2013.





واختارت عين الفجر الرياضي بلماضي لإلقاء الضوء على مشواره الكروي كلاعب وكمدير فني ..









ولد جمال بلماضي في 25 مارس 1976 ببلدية شامبيني سور مارن في جنوب شرق باريس بفرنسا.









* مشواره كلاعب :

لعب بلماضي طوال مشواره كلاعب كرة قدم في 10 أندية بدأها بباريس سان جيرمان الذي لعب له عام 1995 وهو في التاسعة عشر من عمره وكان يلعب في مركز خط الوسط. في 1996، انضم بلماضي إلى مارتينج الفرنسي ثم إلى مارسيليا وبعدها إلى كان وقضى في كل منهم موسم واحد فقط. كانت أول تجارب بلماضي الإحترافية عام 1999 في سيلتا فيجو الإسباني الذي لعب لمدة موسم على سبيل الإعارة وعاد بعدها إلى فرنسا في 2003 واستقر في مارسيليا الذي شهد تألقه وقضى فيه 3 مواسم. في 2003، انتقل بلماضي إلى مانشستر سيتي الإنجليزي على سبيل الإعارة وفي نفس العام رحل إلى الخليج العربي ولعب للوحدة الإماراتي لمدة موسمين ثم رحل إلى ساوثهامبتون الإنجليزي في 2005 ولعب له لمدة موسمين ثم عاد بعدها إلى فرنسا عام 2007 ولعب لنادي فالنسيان واعتزل لعب كرة القدم في 2009.









* مشواره الدولي :

انضم بلماضي لصفوف منتخب الجزائر عام 2000 وهو في الرابعة والعشرين من عمره وسجل له 5 أهداف في 20 مباراة خلال 4 سنوات.









* مشواره التدريبي :

قاد بلماضي نادي الدحيل (لخويا سابقًا) الذي قاده لأول دوري في تاريخه على الرغم من صعوده الحديث للدوري الممتاز بالإضافة إلى منتخبي قطر والجزائر حتى الآن، يستعرضهم عين الفجر الرياضي :-





- قاد بلماضي الدحيل منذ 1 يوليو 2010 حتى 25 سبتمبر 2012 وقاده مرة أخرى في 19 يونيو 2015 حتى 12 يوليو 2018 في 125 مباراة، فاز في 80 مباراة وتعادل في 24 مباراة وخسر 21 مباراة.





- قاد بلماضي منتخب قطر منذ 16 مارس 2014 حتى 15 يناير 2015 في 5 مباريات، فاز في مبارتين ولم يخسر أية مباراة وخسر 3 مباريات.





- قاد بلماضي منتخب الجزائر منذ 2 أغسطس 2018 والذي عقده ممتد حتى 31 ديسمبر 2022 في 16 مباراة، فاز في 12 مباراة وتعادل في 3 مباريات وخسر مباراة واحدة.









* بطولاته :

- كلاعب : قاد بلماضي باريس سان جيرمان الفرنسي للفوز بكأس الأبطال 1995 ودوري أبطال أوروبا 1996.









- كمدير فني : قاد بلماضي الدحيل القطري للتتويج ب 7 بطولات (4 بطولات دوري نجوم قطر وبطولتين كأس أمير قطر وبطولة كأس قطر). كما فاز ببطولة اتحاد غرب آسيا لكرة القدم مع منتخب قطر للناشئين في 2014 وبطولة كأس الخليج العربي مع منتخب قطر الأول في 2014 بالإضافة لقيادته لمحاربو الصحراء بالتتويج بأمم أفريقيا 2019.



