مكياج سموكي مناسب لبشرتك.. طريقة بسيطة لتطبيقه

هكذا يمكنك تطبيق مكياج سموكي بالألوان الفضية:





اختاري مكياج العيون الفضي الترابي بنغمات داكنة، على كسرة العين والجزء الخارجي من الجفن، مع دمج اللون قليلًا على خط العين السفلي، لمزيد من الغموض والإثارة، وللحصول على رسمة ملطخة ومموّهة.





يمكنكِ أن تختاري مكياج العيون السموكي بالظلال الفضية، مع الأيلاينرالمجنّح والممدود بأسلوب متقن، والرموش الكثيفة بالماسكرا السوداء.





يمكنكِ تمرير اللون الفضي المشرق على كامل الجفن العلوي المتحرك، ومدّه إلى الخارج، مع رسم خط أيلاينر رفيع على كامل خط الرموش العلوي.





لرسمة دخانية غامضة وعميقة، اِدمجي قليلًا اللون الداكن بواسطة القلم الشمعي، ولرسمة دقيقة ومتقنة وواضحة، استخدمي قلم أيلاينر بتركيبة الحبر.





لمزيد من الإثارة، أضيفي إلى الفضي مسحة من الظل الأسود على الزاوية الخارجية للعين، كي تمنحي اطلالتكِ مزيجًا يتأرجح بين الإشراق الفضي والمشهد الدرامي الداكن.





حافظي على أناقة مكياج العيون السموكي بالظلال الفضية، من خلال التركيز على الجفن العلوي فقط، ورسم خط الرموش العلوي فقط بالأيلاينر العريض والبارز، أو الرفيع والمجنّح. ولكن لا ترسمي خطًّا على الجفن السفلي، لتبقى العيون نقيّة، ويتم التركيز كله على اللون الفضي المتألق على الجفون العليا، تمامًا كما جاء في عروض الخياطة الراقية لعلامة رالف أند روسو Ralph & Russoلخريف 2019.





وليبرز مكياج العيون السموكي بالظلال الفضية، لا بد من تكثيف الرموش بالماسكرا السوداء، التي تتناغم بشدة مع مكياج البشرة المخملي والشفاه الناعمة. طبّقي الماسكرا على شكل طبقات متتالية على كامل الرموش العلوية، واكتفي بمسحات خفيفة جدًّا على الرموش السفلية، ولكن فقط من الطرف الخارجي، كي تبدو العيون أكثر اتساعًا وإشراقًا وتوهجًا.