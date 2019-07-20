أرنولد يروج لـ Terminator: Dark Fate بكوميك كون سان دييجو

شهد مؤتمر عشاق أفلام الخيال العلمي والقصص المصورة "كوميك كون" بمدينة سان دييجو، عقد مؤتمرا جماهيري لأبطال فيلم Terminator: Dark Fate.

ونشرت صحيفة ديلي ميل، لقطات من المؤتمر الجماهيري الذي عقده نجوم الفيلم وعلى رأسهم النجم الكبير أرنولد شوارزنجر، الذي يعود لشخصية الروبوت المدمر لمرة أخيرة.

ويشهد الفيلم في هذه النسخة عودة بطلته الأصلية ليندا هاميلتون، التي شاركت أرنولد في بطولة الأجزاء الأولى منه في فترة الثمانينيات.