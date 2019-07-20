مقتل وإصابة 10 من مليشيا الحوثي بمواجهات مع الجيش شمال البيضاء

لقي 6 من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية مصرعهم وأصيب 4 آخرين خلال مواجهات مع قوات الجيش في جبهة قانية شمال البيضاء.

وقالت مصادر، إن مواجهات عنيفة دارت بين قوات الجيش ومليشيا الحوثي في موقع مخابي القردعي بجبهة قانية.

وأكدت المصادر ان المواجهات أسفرت عن مصرع 6 من عناصر مليشيا الحوثي وإصابة 4 آخرين مؤكدة تراجع المليشيا في عدة مواقع.