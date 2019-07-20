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رئيس أكاديمية الشرطة يقدم هدية تذكارية إلى الرئيس في حفل تخرج دفعة جديدة من الطلبة

السبت 20/يوليه/2019 - 10:11 ص
رئيس أكاديمية الشرطة يقدم هدية تذكارية إلى الرئيس في حفل تخرج دفعة جديدة من الطلبة
الرئيس السيسي واللواء دكتور أحمد إبراهيم
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هدى عبدالرازق
 
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قدم اللواء دكتور أحمد إبراهيم، رئيس أكاديمية الشرطة، خلال حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة، هدية تذكارية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكانت الهدية التذكارية عبارة عن نموذج مجسم لمبنى وزارة الداخلية يحيط به علم مصر، ويعلوه النجمة وهى شعار الملازم الأول.
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