عاجل.. السيسي يصل إلى أكاديمة الشرطة لحضور حفل تخريج دفعة جديدة

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ قليل، إلى أكاديمية الشرطة، بالقاهرة الجديدة؛ لحضور حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة.





وتشهد كلية الشرطة صباح اليوم، السبت، تخريج دفعة جديدة من طلابها أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى الذي حرص على حضور الحفل بأكاديمية الشرطة فى القاهرة الجديدة.





ويحضر الحفل، المهندس مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وعدد من الوزراء، وقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وشخصيات عامة، وقيادات أمنية سابقة، فضلاً عن عدداً من الإعلاميين ورؤساء تحرير الصحف.







