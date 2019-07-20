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رئيس أكاديمية الشرطة: نحتفل بتخريج 1200 طالب بنسبة نجاح 95%

السبت 20/يوليه/2019 - 10:08 ص
رئيس أكاديمية الشرطة: نحتفل بتخريج 1200 طالب بنسبة نجاح 95%
اللواء دكتور أحمد إبراهيم
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هدى عبدالرازق
 
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قال اللواء دكتور أحمد إبراهيم، رئيس أكاديمية الشرطة، إن وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، قدم كل الدعم للأكاديمية ليخلق رجل شرطة قادر على مواجاهة التحديات.

وأشار "إبراهيم"، خلال حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى أنهم كانوا في سباق من الزمن لإعداد رجل شرطة مميز، منوهًا بأنه تم اعتماد التدريب المشترك بين طلبة كلية الشرطة وطلبة الكلية الحربية.

وأضاف أانهم يحتفلون بتخريج 1200 طالب من بينهم 21 طالبا وافدًا من دولة فلسطين بنسبة نجاح 95%، منوهًا بأن الأكاديمية بذلت كل الجهد ليقدموا لمصر رجال أشداء.
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