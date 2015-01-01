ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الأرصاد تنبه بهطول أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة

السبت 20/يوليه/2019 - 09:06 ص
الأرصاد تنبه بهطول أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة
صورة أرشيفية
Advertisements
طباعة
الفجر السعودي
 
Advertisements

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني للرؤية الأفقية، وذلك على محافظات أضم، الطائف، والعاصمة المقدسة، وميسان، مشيرةً إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.

من جهتها دعت إدارة الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة المواطنين والمقيمين والزوار إلى أخذ الحيطة والحذر، وعدم التنزه في بطون ومهابط الأودية وقمم المرتفعات الجبلية، مؤكدةً ضرورة اتباع تعليمات وإرشادات السلامة التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات المناخية.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائي كأس الأمم الأفريقية
الجزائر
1
x
21:00
0
السنغال