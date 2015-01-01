خبير أرصاد يوضح 4 تأثيرات مناخية للرطوبة العالية بعدة مناطق





توقع خبير الأرصاد حسن كراني، اليوم السبت، رطوبة عالية على القطاع الغربي تؤدي إلى الشعور بالحرارة وتدني الرؤية.





وقال كراني -عبر حسابه بموقع التواصل «تويتر»- إن الرطوبة على القطاع الغربي ستؤدي إلى التالي:





أولًا- الإحساس بالحرارة أعلى من الواقع.





ثانيًا- تكوُّن ركامي على الجزأين الأوسط والجنوبي مع خلايا ممطرة، ووجود طقس غائم جزئي على الوسط وجنوبه، والغربية.





ثالثًا- تدهورًا في الرؤية على الشرق والوسط وجنوبه، والساحل الغربي خاصةً جنوبه.





رابعًا- ارتفاع حراري على الأجواء ما عدا المصايف.





وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت -في تقريرها عن حالة طقس اليوم السبت- استمرار تأثير الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد مدى الرؤية الأفقية على مناطق الرياض، والقصيم، والشرقية، ونجران، والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية.





وأشارت الأرصاد إلى نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على طول الساحل الغربي على البحر الأحمر، في حين تكون السماء غائمة جزئيًّا قد تتخللها سحب رعدية على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة حتى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات مكة المكرمة.





وحول حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، أوضحت الأرصاد أنها ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.





فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.



