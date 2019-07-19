شاهد.. كواليس مسرحية "جوازة مرتاحة" (صور)
السبت 20/يوليه/2019 - 08:58 ص
الفجر الفني
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شاركت الفنانة ريم البارودي، جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صور لها من التحضيرات الخاصة بمسرحيتها الجديدة والتي تحمل اسم "جوازة مرتاحة".
وظهر في الصور الذي نشرتها "البارودي"، عبر حسابها على "إنستجرام" زيارة انتصار ومحمد جمعة للعرض المسرحي، ووجهت لهما الشكر على إشادتهما بالعرض.
مسرحية "جوازة مرتاحة" بطولة ريم البارودي وأحمد صفوت وأحمد الدمرداش، من تأليف أحمد الملواني وإخراج محمد جبر.
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امبارح كان من احلي ليالي عرض #جوازه_مرتاحه حبيبتي نورتينا وشرفتينا واشكرك بجد علي رايك ده شهاده اعتز بيها🙏🥰❤️ @entsar_actress_official صديقي وزميل السلم والكفاح 😁 من دستور يااسيادنا محمد جمعه نورتنا وشرفتنا واشكرك بجد علي حضورك ورأيك وربنا يكرمنا قريبا في السررررر @mohamed_gomaa_official @ahmed_safwatofficial @mennarafaofficial
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