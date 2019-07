شاهد.. كواليس مسرحية "جوازة مرتاحة" (صور)

View this post on Instagram

امبارح كان من احلي ليالي عرض #جوازه_مرتاحه حبيبتي نورتينا وشرفتينا واشكرك بجد علي رايك ده شهاده اعتز بيها🙏🥰❤️ @entsar_actress_official صديقي وزميل السلم والكفاح 😁 من دستور يااسيادنا محمد جمعه نورتنا وشرفتنا واشكرك بجد علي حضورك ورأيك وربنا يكرمنا قريبا في السررررر @mohamed_gomaa_official @ahmed_safwatofficial @mennarafaofficial