إيران تنقل الناقلة البريطانية المحتجزة إلى ميناء بندر عباس
قامت السلطات الأيرانية، بنقل الناقلة البريطانية المحتجزة، ستينا أمبيرو إلى ميناء رأس عباس، حسبما أفادت وكالة فارس الإيرانية نقلاً عن مسؤول اليوم السبت .
وبحسب الوكالة،
فإن الناقلة البريطانية "ستينا إمبيرو" اصطدمت بقارب صيد إيراني قبل إحتجازها
الجمعة.
وذكرت إيران أن
أفراد طاقم الناقلة وعددهم 23، موجودون الآن في ميناء بندر عباس وسيبقون على متن الناقلة
لحين انتهاء التحقيق.
من جهته، قال مدير
عام الموانئ والملاحة البحرية بإقليم هرمزجان جنوب إيران: "الناقلة اصطدمت بقارب
صيد إيراني... عندما أرسل القارب نداء استغاثة، تجاهلته السفينة البريطانية".
وتابع: "الناقلة
الآن في ميناء بندر عباس الإيراني وسيبقى جميع أفراد الطاقم وعددهم 23 على متنها لحين
انتهاء التحقيق".
وكان الحرس الثوري
الإيراني قد قال، مساء الجمعة، إنه "صادر" ناقلة النفط البريطانية
"ستينا إمبيرو" لدى عبورها مضيق هرمز.
بدورها، أعلنت
شركة "نوربولك" البريطانية للشحن البحري، ليل الجمعة، أن الحرس الثوري أفرج
عن سفينتها، ناقلة النفط "مسدار"، بعدما استولى عليها عناصره لبعض الوقت
أثناء إبحارها في مضيق هرمز.
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