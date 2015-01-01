ماذا قالوا عن التتويج؟.. أبرز تصريحات نجوم الجزائر بعد الفوز على السنغال

توجت الجزائر بلقبها الثاني في كأس الأمم الأفريقية في كرة القدم، بالفوز على السنغال 1-0 في المباراة النهائية أمس الجمعة، على إستاد القاهرة الدولي، في ختام النسخة الـ32 من البطولة القارية.

وبفضل الهدف المبكر لبغداد بونجاح، أحرزت الجزائر لقبها الثاني بعد 1990 على أرضها، بينما فشلت السنغال في نيل أول لقب في تاريخها.

في ما يأتي أبرز التصريحات التي جاءت بعد المباراة النهائية:

المدرب جمال بلماضي: "نقول غالباً إن المباراة النهائية لا تٌلعب، لكن تُكسب، لست من مؤيدي هذا الرأي، يتم خوضها والتحضير لها، لاسيما في مواجهة فريق موهوب إلى هذه الدرجة، ربما لم تكن أفضل مباراة لنا على صعيد المضمون، لكننا لا نزال أفضل هجوم (في البطولة مع 13 هدفاً)، وأفضل دفاع (تشاركاً مع السنغال بتلقي هدفين فقط)، الفوز النهائي مستحق بالنظر إلى البطولة، أفكاري هي مع لاعبيّ، قاموا بهذا العمل الاستثنائي، نحضر لأمم أفريقيا هذه منذ وقت طويل، العيش يومياً مع ضغط الرغبة في الذهاب حتى النهاية ليس أمراً سهلاً، كانوا مذهلين".

وأضاف: "أشعر بأنني سعيد جداً، لكل بلادنا، لشعبنا الذي كان ينتظر النجمة الثانية منذ وقت طويل جداً، أول بطولة أمم أفريقيا نفوز بها خارج أرضنا، الأمر مذهل، خاصة بالنظر إلى المكان الذي أتينا منه، تسلمت (في صيف 2018) فريقاً في وضع صعب فعلاً، التربع على عرش أفريقيا في فترة 10 أشهر أمر رائع، ربما أنا متعب بعض الشيء، ومن الصعب إظهار مشاعر، سأدركها في وقت لاحق بمجرد أن نرتاح بعض الشيء".

وتابع: "قلت أننا سنشارك في أمم أفريقيا من أجل الفوز بها، كنت أرغب في البعث برسالة قوية إلى اللاعبين، لأقول لهم أنني أنخرط في مشروع قوي، الألقاب هي ما يهمني، في مؤتمري الصحافي الأول سئلت عما إذا كانت هذه البطولة انتقالية، كلا، نحن هنا (أحرزنا اللقب)".

حارس المرمى رايس مبولحي: "الأمر لا يصدق، هذا انتصار لبلد بكامله، نحن سعداء جداً، كنا ندين لهم بذلك (للجزائريين)، بفضل جمال بلماضي كوفئنا، كان الوضع معقداً في السابق، إلى أن أتى جمال، جمال هو مثل الأخ الكبير، أريد التفكير بكل من في الجزائر، هذا من أجلهم، الأمر صعب استيعابه حالياً، ما إن نعود إلى البلاد سنستوعب ذلك".

المدرب آليو سيسي: "هذا المساء، أفكر بلاعبيّ وأهنئهم، يعملون بلا كلل منذ 46 يوماً من أجل الفوز بهذا النهائي، كنا نريد أن نفوز بها، أفكر أيضاً بالشعب السنغالي الذي وقف خلف المنتخب، 17 عاماً (منذ بلوغ السنغال المباراة النهائية للمرة الأخيرة والخسارة أمام الكاميرون) هي فترة طويلة".

وأضاف: "وجدنا أنفسنا أمام فرص (سانحة للتسجيل) لكننا افتقدنا للتركيز، المباراة النهائية تلعب على التفاصيل، كنا نستحق أفضل، الجزائر أحرزت الكأس لكن كنا نستحق معادلة النتيجة ودفع الجزائر نحو أبعد من ذلك، هم يستحقون الفوز، كان يجب علينا أن نهاجم أمام فريق شرس في الدفاع، لكننا لم نتمكن من العثور على حلول".