البيت الأبيض: أمريكا على علم بتقارير احتجاز إيران ناقلة نفط بريطانية

قال متحدث باسم مجلس الأمن القومى التابع للبيت الأبيض، الجمعة، إن الولايات المتحدة على علم بالتقارير عن احتجاز إيران لناقلة نفط بريطانية وسوف تعمل مع حلفائها وشركائها للتصدى لإيران.

وقال المتحدث جاريت ماركيز "نحن على علم بالتقارير عن أن قوات إيرانية احتجزت ناقلة نفط بريطانية".

وأضاف "ستواصل الولايات المتحدة العمل مع حلفائنا وشركائنا للدفاع عن أمننا ومصالحنا فى مواجهة سلوك إيران الخبيث".