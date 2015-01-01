نانسي عجرم تغازل جمهورها من داخل حمام السباحة (صورة)

ظهرت نانسي في الصورة وقد حملت ابنتها "ليا"، أثناء تواجدها في حمام سباحة، وعلّقت على الصورة كاتبة: "عندما أكون معك أكون في الجنة".





كانت نانسي قد نشرت قبل أيام صورة لها رفقة ابنتها "ليا"، عبر حسابها على "تويتر"، في أول ظهور واضح لابنتها الصغرى البالغة من العمر 5 أشهر، حيث نشرت صورتها من قبل دون أن تكشف عن وجهها.