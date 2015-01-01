نانسي عجرم تغازل جمهورها من داخل حمام السباحة (صورة)
السبت 20/يوليه/2019 - 08:30 ص
الفجر الفني
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شاركت الفنانة نانسي عجرم، جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة لها من داخل حمام السباحة الخاص بمنزلها بمشاركة طفلتها الصغيرة.
ظهرت نانسي في الصورة وقد حملت ابنتها "ليا"، أثناء تواجدها في حمام سباحة، وعلّقت على الصورة كاتبة: "عندما أكون معك أكون في الجنة".
كانت نانسي قد نشرت قبل أيام صورة لها رفقة ابنتها "ليا"، عبر حسابها على "تويتر"، في أول ظهور واضح لابنتها الصغرى البالغة من العمر 5 أشهر، حيث نشرت صورتها من قبل دون أن تكشف عن وجهها.
When I am with you I am in Heaven🥰😍 #LYA pic.twitter.com/PzhMIpruUI— Nancy Ajram (@NancyAjram) ١٩ يوليو ٢٠١٩
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