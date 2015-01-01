ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

نانسي عجرم تغازل جمهورها من داخل حمام السباحة (صورة)

السبت 20/يوليه/2019 - 08:30 ص
نانسي عجرم تغازل جمهورها من داخل حمام السباحة (صورة)
نانسي عجرم
Advertisements
طباعة
الفجر الفني
 
Advertisements
شاركت الفنانة نانسي عجرم، جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة لها من داخل حمام السباحة الخاص بمنزلها بمشاركة طفلتها الصغيرة.

ظهرت نانسي في الصورة وقد حملت ابنتها "ليا"، أثناء تواجدها في حمام سباحة، وعلّقت على الصورة كاتبة: "عندما أكون معك أكون في الجنة".

كانت نانسي قد نشرت قبل أيام صورة لها رفقة ابنتها "ليا"، عبر حسابها على "تويتر"، في أول ظهور واضح لابنتها الصغرى البالغة من العمر 5 أشهر، حيث نشرت صورتها من قبل دون أن تكشف عن وجهها.

Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسلات مزيكا فن سينما دراما خبار الفن بث مباشر الفجر الفني البث المباشر للمسلسلات أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم live stream HD drama 2018
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك.. أفضل فيلم في أفلام عيد الفطر المبارك؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائي كأس الأمم الأفريقية
الجزائر
1
x
21:00
0
السنغال