البيت الأبيض: نتابع باهتمام احتجاز إيران للناقلة البريطانية
السبت 20/يوليه/2019 - 08:13 ص
وكالات
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قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي في البيت الأبيض غاريت ماركيز، أمس الجمعة، "نحن على علم بالتقارير التي تفيد بأن زوارق إيرانية احتجزت ناقلة نفط بريطانية، ونتابع القضية باهتمام".
ونقلت وكالة أنباء
"بلومبرغ" عن رسالة لماركيز على البريد الإلكتروني قوله، "هذه هي المرة
الثانية فيما يزيد قليلاً عن أسبوع التي تكون فيها المملكة المتحدة هدفاً للعنف التصعيدي
للنظام الإيراني...ستواصل الولايات المتحدة العمل مع حلفائها وشركائها للدفاع عن أمننا
ومصالحنا ضد سلوك إيران الخبيث".
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