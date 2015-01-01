مقتل 10 أشخاص بانفجار داخل مصنع للغاز في الصين

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أوضحت ادارة الدعاية في مدينة سانمنشيا في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي انه اصيب 19 شخص بجروح خطيرة وفقد خمسة آخرون.



ذكرت تقارير وسائل الإعلام الصينية الرسمية أن الانفجار الذي وقع مساء الجمعة في مدينة ييما بمقاطعة هنان قد أدى إلى تحطيم النوافذ على بعد 3 كيلومترات، وأدى إلى تدمير الأبواب داخل المباني. ييما هي جزء من مدينة سانمنشيا.



وقالت وكالة شينخوا الرسمية للانباء ان الانفجار وقع في وحدة فصل الهواء بمصنع ييما للغاز التابع لمجموعة هنان للفحم والغاز (المجموعة) المحدودة. ولم يكن الانفجار في مناطق خزان الغاز وتم إيقاف كل الانتاج.



تواجه الصين حوادث صناعية متكررة على الرغم من أوامر الحكومة المركزية بتحسين السلامة في المصانع ومحطات الطاقة والمناجم.



توفي أكثر من 60 شخصًا في مارس في انفجار مصنع للمواد الكيميائية في مقاطعة جيانغسو الشرقية.



كان من بين أسوأ الحوادث انفجار هائل في عام 2015 في مستودع للمواد الكيميائية في مدينة تيانجين الساحلية أسفر عن مقتل 173 شخصًا، معظمهم من رجال الإطفاء وضباط الشرطة. وألقي باللوم في ذلك الانفجار على البناء غير القانوني والتخزين غير الآمن للمواد الطائرة.

