وزير الخارجية الأمريكي: إيران راعية للإرهاب وسلوكها عدواني
السبت 20/يوليه/2019 - 08:08 ص
وكالات
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قال وزير الخارجية
الأمريكي مايك بومبيو، السبت، إن زيارتي للأرجنتين تهدف لمساعدة المنطقة على استئصال
خطر الإرهاب من عدة مصادر أبرزها إيران.
وأكد بومبيو، خلال
تصريحات صحفية، أن إيران هي الراعي الأكبر للإرهاب في العالم، مشددا على أهمية تخلي
طهران عن سلوكها العدواني.
وفي ظل استمرار النظام الإيراني في إرهابه، أعلنت
بريطانيا، أمس الجمعة، اختطاف طهران اثنتين من ناقلاتها للنفط خلال عبورهما مضيق هرمز
داخل المياه الدولية، إحداهما ترفع علم بريطانيا والأخرى علم ليبيريا.
وحذر وزير الخارجية
البريطاني جيريمي هانت، إيران من عواقب وخيمة إذا لم تفرج إيران عن الناقلتين اللتين
تم اختطافهما خلال عبورهما مضيق هرمز داخل المياه الدولية.
وأكد هانت الذي
تحدث مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو هاتفيا، أن طهران ستتكبد خسائر فادحة إذا تم تقييد
حرية الملاحة الدولية.
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