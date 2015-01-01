الهلال الأحمر الإماراتي في المخا يناقش مع منظمات أممية سبل التعاون الانساني

التقى مدير الشؤون الإنسانية للهلال الأحمر الإماراتي في اليمن، محمد الجنيبي، الأربعاء، في مدينة المخا، ممثلي المنظمات التابعة للأمم المتحدة الاوتشا، والصحة العالمية، ومفوضية شؤون اللاجئين، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لمناقشة آليات التعاون والشراكة بين "الهلال" ومنظمات الأمم المتحدة في الأعمال الإنسانية على امتداد الساحل الغربي.

وقام الجنيبي بعرض معلومات كاملة عن طبيعة المشاريع التي نفذها الهلال الأحمر الإماراتي، في الساحل الغربي، منها: تأهيل وتأثيث 47 مدرسة، و26 مركزاً للإنزال السمكي، و22 مركزاً صحياً، و31 مشروعاً في قطاع المياه تعمل بنظام الطاقة الشمسية، وأخرى في قطاع الكهرباء، ومشاريع مجتمعية متنوعة لتنمية القدرات وتشجيعها من أجل رفع مستوى دخل المواطنين اليمنيين في مختلف مدن وقرى الساحل الغربي، وبما يساعدهم على تحسين ظروفهم المعيشية.

وأكد مدير الشؤون الإنسانية للهلال الأحمر الإماراتي، أن "الهلال" مستمر في جهوده الإنسانية والخدمية والتنموية، في سبيل خدمة المواطنين اليمنيين، والتخفيف من معاناتهم.

من جانبهم أشاد ممثلو منظمات الأمم المتحدة، بالدور الإيجابي الذي قام به الهلال الأحمر الإماراتي، في مجالات إنسانية وخدمية وتنموية شملت مختلف قرى ومناطق الساحل الغربي، وكان له الدور الرئيسي في إعادة تطبيع الحياة.

مثمنين الجهود والأنشطة المتواصلة التي بذلت من قبل "الهلال"، والمتمثلة في حملات مكافحة وباء الكوليرا، والملاريا، وحملة نظافة وغيرها من الأنشطة التي أسهمت في خدمة المواطنين وعلى امتداد الساحل الغربي.