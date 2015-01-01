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برشلونة يرفض التعاقد مع مهاجمين بالصيف

السبت 20/يوليه/2019 - 07:50 ص
برشلونة يرفض التعاقد مع مهاجمين بالصيف
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محمد الصو
 
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رفضت إدارة نادي برشلونة الإسباني، الدخول في أي مفاوضات مع لاعبين تلعب في المركز رقم "9" والهجوم تحديدا، بالصيف المقبل.


وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو الكتالونية"، إن برشلونة لن يقبل على التعاقد مع مهاجمين حتى يكونوا بدائل للأوراجوياني لويس سواريز، إلا بأوامر من فالفيردي المدير الفني، لعدم الوقوع في خطأ الموسم الماضي.


وأضافت الصحيفة أن برشلونة يخشى تكرار سيناريو الماضي، بعدما تعاقد مع بواتينج ولم يعتمد عليه المدير الفني، حتى في ظل إصابة سواريز أغلب أوقات الموسم.


واختتمت الصحيفة، أن برشلونة يرى أن اللعب بطريقة المهاجم الوهمي، ستكون أفضل في ظل وجود ليونيل ميسي وبجواره الفرنسي أنطوان جريزمان، الوافد من صفوف أتليتكو مدريد الإسباني الشهر الحالي.
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