برشلونة يرفض التعاقد مع مهاجمين بالصيف



رفضت إدارة نادي برشلونة الإسباني، الدخول في أي مفاوضات مع لاعبين تلعب في المركز رقم "9" والهجوم تحديدا، بالصيف المقبل.





وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو الكتالونية"، إن برشلونة لن يقبل على التعاقد مع مهاجمين حتى يكونوا بدائل للأوراجوياني لويس سواريز، إلا بأوامر من فالفيردي المدير الفني، لعدم الوقوع في خطأ الموسم الماضي.





وأضافت الصحيفة أن برشلونة يخشى تكرار سيناريو الماضي، بعدما تعاقد مع بواتينج ولم يعتمد عليه المدير الفني، حتى في ظل إصابة سواريز أغلب أوقات الموسم.