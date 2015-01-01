كوريا يقرب نجم الملكي من أتلتيكو مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن ​ميلان​ الإيطالي بات قريبًا من الحصول على خدمات الأرجنتيني الشاب أنخيل كوريا نجم أتلتيكو مدريد في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وأفادت صحيفة الموندو ديبورتيفو الإسبانية بأن ​أنخيل ك وريا​ اقترب من الرحيل عن أتلتيكو مدريد للحصول على الأموال من أجل التعاقد مع الكولومبي جيمس رودريجيز نجم ريال مدريد في الميركاتو الصيفي الحالي.



وأكدت الصحيفة الإسبانية أن نابولي وتوتنهام أيضًا من المهتمين بضم كوريا إلا بينما ذكرت شبكة سكاي سبورتس الإيطالية أن ميلان يعتبر كوريا المهاجم المثالي لقيادة هجومه في الموسم المقبل.