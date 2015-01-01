برشلونة يرمي بأخر أوراقه للتعاقد مع نيمار



يبدو أن إدارة برشلونة الإسباني، لم تستسلم بعد في الحصول على خدمات لاعبها السابق البرازيلي نيمار دا سيلفا، من باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.





وكان الفريق الكتالوني، تقدم بعرض للتعاقد مع اللاعب، بقيمة 40 مليون يورو بالإضافة للتنازل عن لاعبين، إلا أن إدارة باريس رفضت العرض المقدم.





وقالت "سكاي سبورت الألمانية"، أن برشلونة تقدم بعرض جديد وصل قيمته إلى 100 مليون يورو بالإضافة للتنازل عن ثنائي من قائمة ضمت كلا "فيليب كوتينو، وعثمان ديمبلي، ونيسلون سيميدو، ومالكوم، وإيفان راكيتيتش".