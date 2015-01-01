هل يستمر إيسكو مع ريال مدريد ؟

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن إيسكو يتطلع لتعويض الموسم الماضي السئ عن طريق العودة إلى لياقتة الكاملة وافضل مستوى في الجولة التحضيرية للملكي وأن النتائج كانت واضحة.



وأشارت صحيفة ماركا الإسبانية أنه منذ انضمام إيسكو إلى زمل ائه في ريال مدريد في وقت متأخر الأحد الماضي عقب ولادة ابنه ثيو لم يستغرق الأمر سوى القليل من الوقت لرؤية إيسكو مختلفًا عن الموسم الماضي، حيث يبدو بالفعل أنه في حالة أفضل وهو الأمر الذي أثار تساؤلات في الموسم الأخير.



وأفادت الصحيفة الإسبانية أن الحصة التدريبية المفتوحة في مونتريال أظهرت أن إيسكو مستعد للقتال على مركزه بالإضافة إلى المستوى الفني الذي يمتلكه دائمًا.



وكشفت الصحيفة الإسبانية أنه بعد تهميشه من سانتياجو سولاري المدير الفني السابق للميرينجي في الموسم الماضي كانت عودة زيدان بمثابة نقطة تحول بالنسبة لإيسكو، حيث ستتاح له الفرصة للمشاركة أساسيًا في الفريق الأول وهي فرصة لا يريد إيسكو إهدارها.