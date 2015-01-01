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رونالدينهو يدرس العودة للملاعب مجددا

السبت 20/يوليه/2019 - 07:24 ص
رونالدينهو يدرس العودة للملاعب مجددا
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أشارت بعض التقارير عن وجود نية لدى البرازيلي رونالدينهو لاعب برشلونة والمنتخب البرازيلي الأسبق، للعودة للملاعب والاحتراف عن طريق الدوري المالطي بالموسم الجديد.


وقالت قناة "وان تي في المالطية"، إن رونالدينهو قد يعود إلى لعب كرة القدم، على المستوى الاحترافي، من خلال بوابة نادي بيركيركارا المالطي.


وسبق لبيركيركارا أن تُوج بلقب الدوري المحلي في مالطا أربع مرات، وقد أنهى الموسم الماضي من المسابقة في المركز السابع.


وتوج رونالدينهو مع برشلونة، بلقب الدوري الإسباني في مناسبتين، إلى جانب الفوز بدوري أبطال أوروبا مرة واحدة، خلال فترة خمسة مواسم قصاها بالكامب نو.
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