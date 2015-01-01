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نجم برشلونة يتأخد الخطوة الأكبر نحو الرحيل

السبت 20/يوليه/2019 - 07:13 ص
نجم برشلونة يتأخد الخطوة الأكبر نحو الرحيل
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محمد الصو
 
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اقترب البرازيلي فيليب كوتينيو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، من الرحيل عن صفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.


وقالت صحيفة "آس الإسبانية" إن استقطاب برشلونة لخدمات جريزمان والاقتراب من عودة نيمار دا سيلفا، جعلا اللاعب يفكر في الرحيل بقوة عن الكامب نو مع بداية الموسم الجديد.


وأضافت الصحيفة، أن اللاعب أزال كل ما يتعلق ببرشلونة، عن صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى قيامه بسحب أوراق ابنته من المدرسة الخاصة بها، وسط أنباء رحيله.


وكان برشلونة، نفى في وقت سابق التخلي عن خدمات اللاعب، واستمراره في الموسم المقبل.
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