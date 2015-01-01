نجم برشلونة يتأخد الخطوة الأكبر نحو الرحيل



اقترب البرازيلي فيليب كوتينيو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، من الرحيل عن صفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وقالت صحيفة "آس الإسبانية" إن استقطاب برشلونة لخدمات جريزمان والاقتراب من عودة نيمار دا سيلفا، جعلا اللاعب يفكر في الرحيل بقوة عن الكامب نو مع بداية الموسم الجديد.





وأضافت الصحيفة، أن اللاعب أزال كل ما يتعلق ببرشلونة، عن صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى قيامه بسحب أوراق ابنته من المدرسة الخاصة بها، وسط أنباء رحيله.