عاجل.. "سكاي نيوز": طاقم الناقلة البريطانية المحتجزة لا يزال على متنها

أفادت وكالة فارس الإيرانية، بأن طاقم ناقلة النفط البريطانية المحتجزة لا يزال على متنها، وأنها اقتيدت إلى ميناء بندر عباس- بحسب ما أفادت "سكاي نيوز" في نبأ عاجل لها، منذ قليل,





وأشارت إلى أن ناقلة النفط البريطانية تورطت في حادث مع قارب صيد إيراني قبل أن يتم احتجازها



