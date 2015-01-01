عاجل.. "سكاي نيوز": طاقم الناقلة البريطانية المحتجزة لا يزال على متنها
السبت 20/يوليه/2019 - 07:06 ص
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أفادت وكالة فارس الإيرانية، بأن طاقم ناقلة النفط البريطانية المحتجزة لا يزال على متنها، وأنها اقتيدت إلى ميناء بندر عباس- بحسب ما أفادت "سكاي نيوز" في نبأ عاجل لها، منذ قليل,
وأشارت إلى أن ناقلة النفط البريطانية تورطت في حادث مع قارب صيد إيراني قبل أن يتم احتجازها
من جهته، قال مدير الملاحة البحرية في إقليم هرمزغان، مراد عفيفي بور، إن ناقلة النفط البريطانية وصلت إلى ميناء "بندر عباس" لبدء دراسة أسباب وأبعاد اصطدامها بسفينة صيد في مضيق هرمز.
وقال مراد عفيفي بور، إن الناقلة تضم 23 بحارا، مشيرا إلى أن 18 من طاقم الناقلة من الهند، والباقي من روسيا، والفلبين، وليتوانيا، ودول أخرى.
وأكد مدير الملاحة البحرية في إقليم هرمزغان أنه ينبغي على الطاقم أن يبقى على متن الناقلة.
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