عاجل.. "سكاي نيوز": ناقلة النفط البريطانية تورطت في حادث مع قارب صيد إيراني قبل أن يتم احتجازها

أعلنت وكالة فارس الإيرانية، تورط ناقلة النفط البريطانية في حادث مع قارب صيد إيراني قبل أن يتم احتجازها - بحسب ما أفادت "سكاي نيوز" في نبأ عاجل لها، منذ قليل,





وأشارت إلى أن ناقلة النفط البريطانية التي تم احتجازها أمس اقتيدت إلى ميناء بندر عباس، مؤكدة أن ط اقم الناقلة البريطانية المحتجزة لا يزال على متنها.



