عاجل.. ناقلة النفط البريطانية التي تم احتجازها أمس اقتيدت إلى ميناء بندر عباس

أكدت وكالة فارس الإيرانية، أن ناقلة النفط البريطانية التي تم احتجازها أمس اقتيدت إلى ميناء بندر عباس- بحسب ما أفادت "سكاي نيوز" في نبأ عاجل لها، منذ قليل,





وأوضحت أن ط اقم الناقلة البريطانية المحتجزة لا يزال على متنها، وأن ناقلة النفط البريطانية تورطت في حادث مع قارب صيد إيراني قبل أن يتم احتجازها.



