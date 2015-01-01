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ريال مدريد يختار بديل بوجبا

السبت 20/يوليه/2019 - 05:53 ص
ريال مدريد يختار بديل بوجبا
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علاء خليف
 
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كشفت تقارير صحفية أن نادي ريال مدريد بدأ بالفعل التفكير في الخيار البديل لصفقة الفرنسي بول بوجبا، نجم وسط نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.


وأشارت صحيفة "ديفنسا سنترال" الاسباني أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، وخوزيه أنخيل سانشيز، المدير الرياضي للنادي الملكي، اجتمعا مع الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب الفريق في مونتريال منذ أيام قليلة، لبحث صفقة بوجبا.


وذكرت الصحيفة: " أبلغ بيريز وسانشيز المدرب زيدان بأن إتمام صفقة بوجبا خلال فترة الانتقالات الجارية، الميركاتو الصيفي، أمر مستحيل، لأن إدارة مانشستر يونايتد ترفض التفاوض بصورة مباشرة وواضحة حول المقابل المادي الذي تطلبه لبيع اللاعب، وهو 150 مليون يورو، قبل أن يرتفع لـ 200 مليون يورو".


وطرح اقتراح خلال الاجتماع بالتعاقد مع فان دي بيك، لاعب وسط نادي أياكس أمستردام الهولندي، في ظل الإمكانات الهائلة الواعدة التي يتمتع بها اللاعب، إضافة إلى أن سعره لن يكون مرتفعًا، بالمقارنة مع بوجبا.


وكان مارك أوفر مارس، المدير الرياضي لنادي أياكس، قد أكد أن النادي لا يستطيع الإبقاء على فان دي بيك دون رغبة اللاعب، في ظل العروض التي يتلقاها من أندية أوروبية كبرى.
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