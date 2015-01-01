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"الحمد لله فرحة كبيرة".. سعد لمجرد يبارك للمنتخب الجزائري حصده اللقب القاري

السبت 20/يوليه/2019 - 05:48 ص
الحمد لله فرحة كبيرة.. سعد لمجرد يبارك للمنتخب الجزائري حصده اللقب القاري
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نشر المطرب المغربي سعد  لمجرد صورة للاعبي المنتخب الجزائري، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع الصور الشهير "إنستجرام" لتهنئتهم بالحصول على اللفب القاري.

وعلق على الصورة قائلًا: "ألف مبروك خوتنا الجزائريين على هذا الانتصار للي فرحنا بيه كاملين من القلب، الحمد لله فرحة كبيرة".

يذكر أن المنتخب الجزائري توج ببطولة كأس الأمم الأفريقية مصر 2019 بعد فوزه على نظيره السنغالي في المباراة التي أقيمت مساء أمس الجمعة على أرضية أستاد القاهرة بهدف نظيف.

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