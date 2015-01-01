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ريال مدريد يحسم مستقبل أسينسيو مع الفريق

السبت 20/يوليه/2019 - 04:52 ص
ريال مدريد يحسم مستقبل أسينسيو مع الفريق
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أحمد عصام
 
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حسم فريق ريال مدريد الإسباني مستقبل لاعبه الشاب ماركو أسينسيو جناح الفريق، وذلك بعد العروض التي تقدمت بها بعض الأندية للتعاقد مع اللاعب في الصيف الحالي.


وأشارت تقارير إسبانية حسب إذاعة كادينا سير، إن ريال مدريد لا يوجد لديه نية في التفريط بأسينسيو هذا الصيف، خاصة وأن زيدان يضع اللاعب من ضمن خططه للموسم المقبل.


وكان فريق ليفربول الإنجليزي قد أبدى رغبته في التعاقد مع ماركو أسينسيو من صفوف ريال مدريد في الميركاتو الصيفي الجاري.


يذكر أن أسينسيو تألق تحت قيادة زيدان خلال فترته الاولى لتدريب الفريق، والذي حصل خلالها الريال على بطولتين دوري أبطال أوروبا.
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