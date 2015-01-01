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الإمارات: الناقلة "رياح" لم يسمح لها بالعمل في موانئ الدولة

السبت 20/يوليه/2019 - 04:52 ص
الإمارات: الناقلة رياح لم يسمح لها بالعمل في موانئ الدولة
ناقلة النفط رياح
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كشف مصدر مسؤول بالهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية بالإمارات، الجمعة، أن ناقلة النفط "رياح"، التي تحمل علم بنما، لم تكن تحمل على متنها أي مواطن إماراتي- بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".
 
وأشار المصدر إلى أن ناقلة النفط ليست مملوكة لدولة الإمارات، لكنها كانت ترسو في بعض الأحيان في مياه الدولة، ولم يُسمح لها أبدا بالتحميل أو التفريغ، نظرا لأن عمرها كان يتجاوز 25 عاما.

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