رئيس الزمالك يكشف عن مفاجأة لجماهير القلعة البيضاء



كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن مفاجأة لجماهير القلعة البيضاء، وذلك خلال بداية الشهر المقبل وبعد إنتهاء نسخة بطولة الدوري المصري الحالية.





وقال مرتضى في تصريحات تلفزيونية، إن الفريق أنهى التعاقد مع ثلاث صفقات سوبر للموسم المقبل، ولكن لن نكشف عن الأسماء حاليا بسبب رغبا الفريق في الحصول على لقب الدوري الجاري في شهر يونيو.





وتابع : "اطمئن جماهير الزمالك على الفريق، وهناك صفقة ستكون مدوية ومفاجأة لكل عشاق القلعة البيضاء".