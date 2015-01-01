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رئيس الزمالك يكشف عن مفاجأة لجماهير القلعة البيضاء

السبت 20/يوليه/2019 - 04:49 ص
رئيس الزمالك يكشف عن مفاجأة لجماهير القلعة البيضاء
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أحمد عصام
 
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كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن مفاجأة لجماهير القلعة البيضاء، وذلك خلال بداية الشهر المقبل وبعد إنتهاء نسخة بطولة الدوري المصري الحالية.


وقال مرتضى في تصريحات تلفزيونية، إن الفريق أنهى التعاقد مع ثلاث صفقات سوبر للموسم المقبل، ولكن لن نكشف عن الأسماء حاليا بسبب رغبا الفريق في الحصول على لقب الدوري الجاري في شهر يونيو.


وتابع : "اطمئن جماهير الزمالك على الفريق، وهناك صفقة ستكون مدوية ومفاجأة لكل عشاق القلعة البيضاء".


يذكر ان الزمالك قد نجح في التعاقد مع المغربي اشرف بن شرقي، وذلك منذ أيام قليلة ليكون أول صفقات الفريق في الموسم المقبل.
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