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نجم الاهلي يبحث عن الرحيل بعد التعاقد مع ديانج

السبت 20/يوليه/2019 - 04:47 ص
نجم الاهلي يبحث عن الرحيل بعد التعاقد مع ديانج
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أحمد عصام
 
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يبحث هشام محمد لاعب خط وسط النادي الأهلي عن الرحيل، وذلك خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية حالياً، بعد التعاقد مع المالي ألية ديانج من صفوف فريق مولودية الجزائر.


وأبلغ اللاعب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي في رغبته بالرحيل، خاصة بعد تضائل فرصة مشاركته مع الفريق في الموسم المقبل.


ويسعى هشام حالياً لجلب عرض مغري للنادي الأهلي، من أجل موافقة الإدارة على رحيله من صفوف القلعة الحمراء.

وكان ناديي سموحة ومصر المقاصة قد تواصلا مع هشام محمد لمعرفة مستقبله مع النادي الأهلي.
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