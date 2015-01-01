نجم الاهلي يبحث عن الرحيل بعد التعاقد مع ديانج



يبحث هشام محمد لاعب خط وسط النادي الأهلي عن الرحيل، وذلك خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية حالياً، بعد التعاقد مع المالي ألية ديانج من صفوف فريق مولودية الجزائر.





وأبلغ اللاعب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي في رغبته بالرحيل، خاصة بعد تضائل فرصة مشاركته مع الفريق في الموسم المقبل.