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بعد التعاقد مع دي ليخت.. يوفنتوس يتحدى برشلونة مجددا

السبت 20/يوليه/2019 - 04:44 ص
بعد التعاقد مع دي ليخت.. يوفنتوس يتحدى برشلونة مجددا
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أحمد عصام
 
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يرغب فريق يوفنتوس الإيطالي في التعاقد مع اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، وذلك خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية حالياً.


وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة موندو ديبورتيفو، إن إدارة يوفنتوس سوف تجتمع مع والد نيمار في الساعات المقبلة، من أجل معرفة رغبة اللاعب في الانضمام للفريق.


ويسعى مسئولو يوفنتوس لاستثمار صعوبة انضمام نيمار إلى برشلونة هذا الصيف، خاصة بعد كسر باريس سان جيرمان الشرط الجزائي في عقد نيمار مع البارسا منذ موسمين.


وأعلن نيمار بشكل رسمي لإدارة الفريق الباريسي رغبته في الرحيل عن صفوف الفريق في الميركاتو الحالي.
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