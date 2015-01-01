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صابر الرباعي مهنئا منتخب الجزائر: "قبلة على جبين كل لاعب"

السبت 20/يوليه/2019 - 04:42 ص
صابر الرباعي مهنئا منتخب الجزائر: قبلة على جبين كل لاعب
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هنأ المطرب التونسي صابر الرباعي، المنتخب الجزائري بفوزه بكأس الأمم الأفريقية مصر 2019، وذلك عبر صفحته الشخصية بموقع التغريدات الشهير "تويتر"

ونشر "الرباعي" صورة له أثناء مشاهدته المباراة النهائية بين الجزائر والستغال والاحتفالات التي تلت الفوز.

وعلق : "مبروك لأبطال الجزائر التتويج الرائع ببطولة أفريقيا الفرحة فرحتنا شرفتم بلدكم وشعبكم، من تونس ومن كل البلدان العربية لكم منا تحية وقبلة على جبين كل اللاعبين والإطار الفني 1..2..3::viva l’Algerie".

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