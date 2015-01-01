مهاجم إنتر ميلان يكشف حقيقة مفاوضات البارسا



كشف اللاعب الأرجنتيني لوتارو مارتينيز مهاجم فريق إنتر ميلان الإيطالي عن حقيقة مفاوضاته مع نادي برشلونة، من أجل الانتقال لصفوف البارسا هذا الصيف.





وقال مارتينيز في تصريحات لراديو فوكس سبورت، إنه لم يتحدث مع وكيل أعماله عن اهتمام برشلونة في ضمه هذا الصيف حتى الآن، خاصة وأنه يعيش ايام رائعة مع إنتر ميلان.





وتابع : "سعيد للغاية مع الإنتر وبدأت التحدث مع كونتي مدرب الفريق الجديد، وأريد بداية الموسم المقبل من الغد لتحقيق الانتصارات مع الفريق".